Az ő nevét foglalhatja imába az Ötöslottó nyertese

A "34; 36; 59; 69; 90" számsorozattal feladott szelvény birtokosa szombaton 3 024 303 035 forintot kaszált az Ötöslottón; a sorsolást a Pénzcentrum ezúttal is élőben közvetítette. Mivel a Luxor utolsó nyerőszáma ezen a héten páros volt (a 40-es), így a szabályok szerint kézi sorsolásra került sor az Ötöslottón. A milliárdokat érő nyerőszámokat egy lébényi játékos, Kollár Gyöngyi sorsolta.Mint ismert, az élő adásba minden alkalommal 25 számhúzó jelöltet hív meg a Szerencsejáték Zrt., közülük sorsolják ki a helyszínen azt az 1 szerencsést, aki kihúzza az 5 nyerőszámot, vagy elindítja a gépi sorsolást, valamint 1 millió forintot vihet haza. A többi 24 résztvevő 30 ezer forinttal vigasztalódik. A sorsolási gyakorlat tisztasága kapcsán amúgy épp a héten indultak be a találgatások, ma reggel megjelent cikkünkben mi is foglalkoztunk bővebben a témával.A nyertesnek amúgy 90 napja van arra, hogy jelentkezzen a nyereményért. Az ún. "kiemelten nagy összegű nyereményét" a játékos átutalással kapja majd meg. Fontos tudni, hogy - ellentétben például a tengerentúli szabályokkal - Magyarországon a lottónyertesek anonimitását biztosítják, a nyertes kilétéről csak hozzájárulással ad ki információt a játékszervező cég.