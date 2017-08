Az Orbán-kormány száz milliárd forint ellopására készül

Az Orbán-kormány újabb közpénzmilliárdokat visz külföldre, ezúttal Nigériába kerül 16 milliárd forint egy állítólagos árvízvédelmi tanulmányra. A pénzt még a Budapesten élő nigériaiak szerint is el fogják lopni. A Fidesz nem először ad távoli országoknak hitelt a magyarok pénzéből.



Korábban Laosz kapott 41 milliárd forintot, Irán 26 milliárd forintot, valamint Grúzia 20 milliárd forintot a magyarok adóbefizetéseiből. Ez eddig több mint 100 milliárd forint, amit külföldi országoknak adott a kormány. Ennyi pénzből ma minden magyar kórházban lehetne CT és MR, az alapvető gyógyszerekről és kötszerről nem is beszélve.



A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán-kormány külföldi országokon keresztül készül legalább száz milliárd forint magyar közpénz ellopására. A DK szerint a Fidesz azért viszi hitelként külföldre a milliárdokat, mert a külföldön ellopott pénzeket nehezebb lesz visszaszerezni az elszámoltatás keretében. Ez erről szól és semmi másról.



A Fidesz az elszámoltatás elől menekíti a közpénzeket külföldre. A DK szerint ezek a pénzek is a magyarokat illetnék meg. Ha Orbán Magyarországa a magyarokról szólna, akkor a Nigériának adott 16 milliárd forint is az egészségügybe kerülne

- olvasható a DK közleményében.