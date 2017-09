Az Orbán-terv: végleg leszámolni a kommunistákkal

Forrás: Népszava

Szerző: Németh Péter

Kósa, akinek hosszú mondataira mindig emlékezni fogunk, most is kitett magáért; arra a kérdésre ugyanis, hogy a Fidesz-frakcióban kinek jutott eszébe felkérni a kormányt: tartson nemzeti konzultációt a Soros-terv ügyében, azt találta mondani, ezt nem lehet megmondani, közös az idea. Mint ahogy azt sem tudjuk ma megmondani, ki találta fel a kereket. Vagy a tüzet.Hiányozni fog Kósa.De nem erről akartam írni. Hanem inkább arról, amit az origo.hu értesülése szerint - vagyis: tévedés kizárva - maga Orbán Viktor mondott. A miniszterelnök - arról nem szól a fáma, hogy ott, a velencei frakcióülésen szembesült-e az elképzeléssel, vagy már megsúgták neki - a tudósítás szerint kijelentette: csak akkor lehet legyőzni véglegesen a Soros-tervet, ha megnyerik a következő választást is.Vagyis Orbán azonnal továbbgondolta a frakció leleményét és a végső csapásig jutott. Hiába, ezért ő a kormányfő. Szegény frakció, hiába vannak olyan sokan, akkor is csak addig képesek tervezni, hogy meg kell kérdezni az embereket, meg el kell nekik mondani, hogy mi is az a Soros-terv; de nem látják, hol is lenne a dolognak a vége, mi hozza el a végső megoldást.Csak Orbán látja és tudja, hogy nem elég arról felvilágosítani a választókat, amit Soros-tervnek nevezünk. (Amit egyébként - copyright by Kósa Lajos - maga Soros is Soros-tervnek nevezett, mégpedig úgy, hogy azt mondta: az a tervem... és ami a Fidesz szerint egyenlő a kerítés lebontásával, vagy a menekültenkénti kilencmillió forint elosztásával.)Orbán tudja, hogy ennél több kell. Kormányon kell maradni. És bár azt gondolhatnánk, hogy ez maga a választási kampány, és a kormány megint egy trükkel lép be temérdek pénzzel a párt helyébe, ez, kérem, nem az. Ez az ország érdeke. Mert ki szeretné, ha a mi keresztény Magyarországunk eliszlámosodna?Csak azt nem tudom, hogy ehhez, mármint a Soros-terv végső elhárításához miért a következő választás megnyerésén keresztül vezet az út. Ha jól emlékszem, legalább egy éve folyik a sorosozás, legalább ennyi ideje "fedezte fel" a Fidesz, vagy Habony, vagy a még élő Finkelstein, hogy az amerikai milliárdoson keresztül lehet és kell perszonalizálni az ellenséget (azóta vannak új, hazai gyártású ellenséges elemek is...), vagyis legalább két éve, fél ciklusnyi ideje volt a kormánynak, hogy megállítsa az ördögi tervet. Hol a garancia arra, hogy ha ez eddig nem sikerült, akkor egy új Orbán-kormányzat majd megoldja a problémát?Hiszen, emlékezzünk csak, a 2014-es választás előtt azt mondta Orbán, azért kell nyerniük, hogy végleg leszámoljanak a kommunistákkal. És tessék, Németh Szilárdtól tudjuk, még mindig itt vannak a kommunisták.Így aztán csak annyit akarok most mondani: ne higgyünk Orbánnak. Új erő kell ide, amely tényleg képes meghiúsítani a Tervet.Az Orbán-tervet.