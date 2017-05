Az Origo a Momentum mögött is Soros Györgyöt látja

Forrás: magyarnarancs.hu

Ahogy a magyarnarancs.hu megírta, ilyen felvezetés után nem volt meglepő, hogy kedd délelőtt jött is a cikk az Origón, amelynek már a címe is jelzi, hogy csak a szokásos lejáratással van dolgunk, s a kifutás nem is lehet más: természetesen a Momentum mögött is Soros György áll.Mindezzel az a gond - állapítja meg a magyarnarancs.hu -, hogy a végkövetkeztetésre megannyi hazugság és csúsztatás során jut el a leleplezőnek szánt, amúgy csupán az ismert paneleket ismételgető cikk.Amelynek a legfőbb állítása, hogy Fekete-Győr András, a párt elnöke "szintén élesen ellenzi a magyar határkerítést és mindent megtesz annak lebontásáért" - akinek nem világos, ez a Fidesz-narratíva szerint azt jelenti: Soros-bérenc. Ám Fekete-Győr több interjúban is elmondta, hogy nem feltétlenül ellenzi a kerítést.Az Origo szerint az is óriási probléma, hogy a Momentum egykori elnökségi tagja, Donáth Anna (Donáth László evangélikus lelkész lánya) egy menekülteket segítő (!) szervezetnél dolgozik, ami persze az Origo szerint azt jelenti: ő is Soros kottájából játszik.De a lakájmédiává silányított portál szerint az is gond, hogy Radnóti András, a Momentum külpolitikai szakértője több külföldi egyetemen tanult, sőt még az ENSZ menekültügyi főbiztosságán is mert dolgozni.