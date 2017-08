Az orosházi kórház tetejére fa dőlt, a betegeket áthelyezték

Továbbra is jogtalanul büntetik az autósokat

Forrás: MTI-Sztárklikk

Dávid Zoltán (Fidesz-KDNP) polgármester vasárnap este elmondta, húsz perc alatt söpört végig a vihar a városon, a belvárosban rengeteg fát tépázott meg és döntött ki a viharos szél.Fa dőlt egy idősek otthona udvarára, a szakrendelő és a piac tetőszerkezetét megbontotta a szél, utóbbinak a felét le is vitte - mondta.Sok helyen nincs áram, és lehetséges, hogy hétfőn az egyik óvodát nem tudják kinyitni, mert ott is gondok vannak - tette hozzá a városvezető.Az orosházi kórház krónikus osztályának a tetőszerkezetére is rádőlt egy fa, onnan át kellett helyezni máshova a betegeket.Baráth Ilona, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője elmondta: este fél 8-ig 150 bejelentést kaptak.Faágak borítják a 47-es számú főút Orosháza környéki szakaszát, valamint a vasutat, ezért jelenleg a közúton nem engedik a forgalmat, és nem jár a vonat sem Orosháza és Szeged között - közölte.