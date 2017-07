Az orosz miniszterelnök-helyettesnek beintett Románia

Botka vállalása megbukott, nem lesz közös ellenzéki lista

Úgy tűnik, hogy Botka László vállalása, hogy legyen közös ellenzéki lista, és annak ő legyen a vezetője, elbukott. Az LMP már Gémesivel tárgyal, az Együtt bejelentette, hogy az MSZP-vel nem, a DK az egyéni körzetekben indítandó egységes indulás mellett érvel, a Momentum is külön pályát jár. Kérdés, Botka ezek után is marad-e, illetve nézzük a kialakult helyzet jó oldalát, mert több is van.

Nehéz döntés előtt áll Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Korábban arra tett ígéretet a szocialistáknak, hogy ő lesz a közös kormányfői aspiráns, illetve, hogy mögötte a lista is közös lesz. Egyik sem jött be - és már nem is fog. Ráadásul a kutatások szerint amióta az MSZP élére állt, nem nőtt, inkább csökkent az MSZP támogatott...