Az osztrák kancellár felmondaná Törökországgal a csatlakozási tárgyalásokat

A közös fellépés haszna az volna, hogy "nem egyes országok kerülnének nyomás alá, amelyekben megtiltják az ilyen fellépéseket, mint például Németország" - írja a 444.hu Az ankarai kormány minisztereket akar Németországba küldeni, hogy a Recep Tayyip Erdogan elnök által kezdeményezett alkotmánymódosítással házaljanak az ott élő török választópolgárok előtt. Az érintett települések azonban több ilyen rendezvény megtartását lemondták, ami nem esett valami jól a török kormánynak.Miután Törökországban kémkedés vádjával letartóztatták a Welt tudósítóját, több német politikus is követelni kezdte, hogy ne engedjék be Németországba a török elnököt.Az osztrák kancellár szerint a szólásszabadság Törökországban idegen szónak számít. Kern követelte, hogyne csak átmenetileg függesszék fel Törökországgal az EU-csatlakozásról szóló tárgyalásokat, hanem véglegesen fejezzék is be azokat.Közben Sigmar Gabriel német külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy nem küldjék teljesen padlóra a német-török kapcsolatokat.