Az uniós bizottság ma ellenőrzi a felcsúti kisvasutat

Forrás: Magyar Nemzet

Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a tavaszi választásokra utalva kifogásolta a látogatás időzítését, illetve hogy a Felcsútot érintő kisvasutat is ellenőriznék. Magyar Nemzet cikke szerint Ingeborg Grässle igyekezett cáfolni a kormánypárti kijelentéseket. Azt írta, hogy "semmilyen politikai motiváció nem áll sem a látogatás időpontja, sem a projektek kiválasztása hátterében". Grässle egyúttal leszögezte: azt vizsgálják, hogyan használják fel az uniós forrásokat. Ellenőrző rendszereket tekintenek meg, és beruházási helyszínekre látogatnak el. Kiemelte azt is, helyben nem minősítenek projekteket, az értékelő munka azt követően kezdődik, hogy a beruházásokat megtekintették.A kilenc európai parlamenti képviselőből, az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság munkatársaiból álló delegáció nem csak a Váli-völgyi kisvasutat tekinti meg: a Pesti Vigadót és a 4-es metrót is "meglátogatják", ismerkednek a Budapest szíve projekttel, de elutaznak Szekszárdra és Bajára is.A közzétett program szerint a delegációt Polt Péter legfőbb ügyész szintén fogadja. Polt Péter közölte: minden olyan esetben, amikor az Európai Unió csalás elleni hivatala (OLAF) igazságügyi ajánlással vagy jelzéssel fordult a Legfőbb Ügyészséghez, elrendelték a nyomozást. Kiderült az is, hogy az OLAF eddigi 33 ajánlása, négy jelzése és egy 2011-es zárójelentése nyomán indult nyomozások következtében eddig nyolc ügyben emeltek vádat. Hozzátette, ezek közül két ügyben elmarasztaló ítéletet hozott a bíróság.