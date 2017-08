Az úszómester előzte meg a tragédiát a békéscsabai strandon

Forrás: beol.hu

A kisfiú a beol.hu információi szerint a nővérével és a nagymamájával keresett hűsítő programot a kánikulában a vízparton - azonban a testvére azt hitte, hogy a nagymama, a nagyszülő pedig azt, hogy a nővére vigyáz rá. Ekkor történt meg a baj.A gyermek, aki nem tudott úszni, az élménymedencébe ment, ha minden igaz, akkor a testvére után. A forgó, az örvény azonban egy viszonylag mélyebb részre vitte, igaz, a víz mélysége ott is csupán 120 centiméter. Kiabált, majd a víz alá merült - ezt a jajveszékelést hallotta meg a csúszdáknál tartózkodó úszómester, aki azt is látta, hogy a kapálózó kisfiú elmerül. Azonnal a segítségére sietett, ruhástul ment a vízbe, majd vitte ki az élménymedencéből a gyermeket.A kisfiúnak szerencsére a kisebb rosszulléten és az ijedtségen kívül nem lett komolyabb baja, és bár vizet nyelt, az nem a tüdejébe, hanem a gyomrába került. Amikor jobban lett, az úszómester a még akkor is egyedül lévő gyermeket a családtagjaihoz vitte.Tizennégy éven aluli gyermek csak szülő vagy megbízott felnőtt felügyelete mellett léphet az Árpád fürdő területére - áll a házirendben. Zsadon Endre igazgató a hírportálnak elmondta, hogy bár ez teljesült, fontos lenne valóban figyelni egymásra, különösen a gyermekekre, mivel a békéscsabai strandon több ezren is tartózkodnak egyszerre, és a baj bármikor megtörténhet - mindenki mellé pedig nem lehet úszómestert állítani. Dicsérte Jacsek Róbertet, aki szakképzett úszómesterként a helyzet magaslatán állt.