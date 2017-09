Azeri dollárok: Molnár Zsolt nemzetközi szintre vinné a gyanús pénzek utáni nyomozást

Szerző: Nagy András

Az azeri baltás ügy a botrányos kiadatás után öt évvel sem tekinthető lezártnak. Máig nem derült ki ugyanis, hogy miért állt érdekében az Orbán-kormánynak 2012-ben a brutális gyilkosságot elkövető Ramil Safarov nemzetközi felháborodást kiváltó kiadása. Az évek óta tartó találgatások az után lángoltak fel ismét, hogy néhány hete egy óriási, 7-9 millió dolláros azeri-magyar pénzmozgásra derült fény a nemzetközi kenőpénzbotrány kapcsán.A több mint gyanús offshore-ügylet már a parlament nemzetbiztonsági bizottságának napirendjén is szerepelt, ám két hete a testület fideszes többsége megvétózta az érdemi vizsgálatra tett ellenzéki javaslatot.Ez után Molnár Zsolt, a bizottság elnöke többek között a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészséghez, a pénzügyi rendszer felügyeletét ellátó jegybankot vezető Matolcsy Györgyhöz, a NAV-ért felelős Varga Mihályhoz, és persze Pintér Sándor belügyminiszterhez fordult, hogy kiderüljön: mégis hogy nem tűnt fel egyetlen magyar hatóságnak sem egy ekkora banki pénzmozgás? Csak nem azért, mert a tranzakció összefüggésbe hozható az azeri baltás gyilkos kiadásával?Molnár Zsolt hétfőn a parlamentben ezzel kapcsolatban azt mondta, van egy szál, ami elvezethet az ügy tisztázásához, ehhez azonban a nemzetközi hatóságok bevonására is szükség lenne. A pénzmozgás kapcsán ezért az MSZP-s politikus az Europolt is bevonná a nyomozásba.Molnár szerint úgy tűnik, ezt az ügyet kizárólag nemzeti hatáskörben nem lehet felderíteni, hivatalosan ugyanakkor a magyar kormány tud a nemzetközi rendőri szervhez fordulni.Pintért ugyan írott jogszabály nem kötelezi, hogy továbbítsa a nemzetbiztonsági bizottság elnökének kérését, de Molnár Zsolt kizártnak tartja, hogy a belügyi tárca vezetője ezt ne tegye meg.Mint elmondta, egyébként is azt tapasztalja, hogy a hazai hatóságok nem viszik túlzásba a tájékozódást, sőt mintha szabotálnák a nyomozást, a magyar szervek tétlenségét elnézve is hasznos lenne tehát az Europol bekapcsolódása a nyomozásba. A szocialista politikus ettől függetlenül a Legfőbb Ügyészségnek azért ma elküldött egy zöld dossziét az elmúlt hetekben az ügyben napvilágot látott információkkal.Molnár Zsolt emellett tévévitára hívta Pintér Sándort, Rogán Antalt, Varga Mihályt és Matolcsy Györgyöt is, hogy a nyilvánosság előtt tisztázzák, mi lenne a feladata a nyomozó hatóságoknak ebben az ügyben. A több milliárd forintnyi dollár érkezésének körülményei nem maradhatnak felderítetlenek.