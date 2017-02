Azért rúgták ki, mert DK-s jelölt volt

Elég, a kurva anyátok!

Nézek ki a fejemből és bámulom a monitort, miközben az idővonalamat pörgetem vissza, és egyre jobban elgondolkozom azon, hogy hol van a magyar emberek tűréshatára.

Ki emlékszik már Zsiga Marcellkára és az ő kis házvásárlási cirkuszára, ejtőernyős berepülésére a Szerencsejáték Rt-be? Mr. 20-30% Kósa ház ügye is lecsengett, Rogán, pedig már bíróság is kimondta, hogy bűnöző, mégis tiszta, mint a frissen esett hó. Szijjártó kegyencminiszter házvásárlására már nem is emlékszünk, ahová előszeretettel hívja meg kedvenc oro...