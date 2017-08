Bajban a diósgyőri foci, sok pénzre lenne szükségük

Forrás: mfor.hu

Az mfor.hu cikke szerint miskolci focicsapatot működtető gazdasági társaság, a Diósgyőr Futball Club Kft. tavaly kicsivel több mint egymilliárd forintos árbevételre tett szert, ami 60 százalékkal haladja meg a korábbit. Igaz, ezzel párhuzamosan a költségek is megugrottak, aminek eredményeként a 2016-os évet az előzőnél is nagyobb, 277 millió forintos veszteséggel zárta.A 2004 óta elérhető beszámolók alapján a Diósgyőr mindössze 3 nyereséges évet tudott felmutatni, amikor összesen 43 millió forint pluszt hoztak össze. A fennmaradó években pedig rendre veszteséget termeltek, melyek nagysága összesítve majdnem 2 milliárd forint.Ennek eredménye lett az, hogy 2016 végére a Kft. felélte a saját vagyonát, a saját tőkéje mínuszba fordult át, a mérlegben -24,5 millió forint szerepel ezen a soron. Ezt részben a számviteli törvények alapján is mielőbb rendeznie kell a tulajdonosoknak, részben pedig az MLSZ szabályzata is a tőkeemelés szükségét írja elő jelen helyzetben.A DFC Kft.-nek 2017. augusztus 31-ig van határideje a saját tőke rendezésére, ezt követően az MLSZ szankciókat alkalmazhat a Diósgyőr FC Kft. felé.A Magyar Labdarúgó Szövetség által az úgynevezett PMR (Pénzügyi Monitoring Rendszer) eljárásrend szerint számítva a társaság saját tőkéje a mérlegben szereplőnél nagyobb, 585,5 millió forintos mínuszban volt, amivel szemben az MLSZ 200 millió forintos pluszt várna el. Vagyis a diósgyőri fociklub közel 800 millióval marad el az elvárt szinttől.