Bajban az úszó vb szervezői

A Közbeszerzési Hatóság honlapján megjelent határozat kiemeli, hogy a jogorvoslatot a Közbeszerzési Hatóság elnöke kezdeményezte.Az ajánlatkérő április 3-án kezdeményezett hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást a négycsillagos szállodák között. A részletekből az is kiderül, hogy nem csak a sportolók, hanem a FINA vezetői, a szponzorok és a sajtó munkatársai is a nyertes szállodákban lévő 100 szobában laknak majd, teljes ellátással. Az ajánlatkérő azonban elkövetett egy hibát: a kiírási dokumentációban fenntartotta annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően úgy döntsön, nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.Miután hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást csak kiemelt indokkal lehet folytatni, azt meg kell küldeni a Közbeszerzési Hatóság elnökének. Az kiegészítést kért, így derült ki, hogy a szállodai ellátás becsült ellenértéke 97,5 millió forint 100 szobára, míg a további 10 százalék opcióval 108,9 millió a becsült ár. Egyúttal közölte, hogy a közbeszerzés dokumentumai hol érhetők el a honlapján.A hatóság elnöke azért fordult a KD-hez, mert jogsértőnek találta azt, hogy az első ajánlatok beérkezését követően nem biztos, hogy tárgyalást tart az ajánlatkérő, illetve a saját honlapján nem lehet elérni az adott közbeszerzés dokumentumait.A Közbeszerzési Döntőbizottság megalapozottnak találta mind a két jogsértést. Az ilyen eljárásokban kötelező lefolytatni a tárgyalást, illetve a jogsértő az is, hogy az ajánlatkérő honlapján egy link mutat rá az eljárás során képviselettel megbízott ügyvédi iroda honlapjára, ahova ténylegesen feltöltésre kerültek a közbeszerzési dokumentumok. Ezért a KD megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást megindító felhívását és az azt követően hozott valamennyi döntését és 200 ezer forint bírságot is kiszabott.