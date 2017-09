Bajnai minisztere új vállalkozásba kezdett

Forrás: zoom.hu

Az OXO Properties Településfejlesztési Nonprofit Kft-t szeptember elején jegyezte be a Veszprém megyei cégbíróság, ugyanis a céget Kapolcson alapították. A cég minimális, három millió forintos jegyzett tőkével alakult meg, s a tulajdonosa egyedül a volt pénzügyminiszter.Oszkó a kockázati tőkebefektetés mellett évekkel ezelőtt beszállt a kapolcsi Művészetek Völgye projektbe, miután azt már többször a megszűnés fenyegette. A rendezvényen először vendégként, aztán fellépőként - Blue sPot zenekarával- lépett fel, innen volt a következő lépés a szervezésbe való beszállás."Az OXO Properties egy újabb lépés. A most bejegyzett céggel a tervem, hogy a helyi önkormányzattal együttműködve, olyan turisztikai fejlesztésekbe, új attrakciókba kezdjünk, amely a művészetek hetén túlra is kitolja a völgyben a turisztikai szezont" - nyilatkozta a Zoom nak Oszkó Péter. "A konkrét tervekről még korai beszélni, előbb véglegesíteni kell az együttműködési megállapodást az önkormányzattal, illetve ezzel egy hónap múlva egy falunap keretében a nyilvánosság elé állunk" - tette hozzá.A kapolcsi fejlesztésektől függetlenül az OXO Csoport új, kelet-európai technológiai befektetésekre alakult OXO CEE Angel Fund bejegyzése folyamatban van, az alap hamarosan megkezdheti a működését. A pénzügyi alapot az OXO Csoport és az Európai Beruházási Alap (EIF) hozta létre 50 millió euró (15 milliárd forintos) befektetéssel. Az átlagos befektetések mértékét három millió euróra tervezik, az induló fázisban levő technológiai cégek számára. Az alap bejegyzését jelenleg is intézik - mondta a Zoomnak Oszkó Péter -, így az indulás a közeljövőben várható.