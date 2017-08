Balhéznak a szomszédok Dárdai Pál balatoni nyaralója miatt

Forrás: Bors / nepszava.hu

- Nagyra tartom Dárdai Pál munkásságát, és különösebben emberileg sincs vele bajom, de több lakótársamhoz hasonlóan nekem sem igazán tetszik, hogy a házát körülvevő közterületet megpróbálja kisajátítani - ezt Dárdai egyik szomszédja mondta a Borsnak Az utca végén ugyanis volt egy szabadstrandként használt be¬tonplacc, onnan vezetett le lépcső a vízbe. A helyiek azt állítják, hogy ezt a területet térkövezte le a Hertha BSC vezetőedzője, és apró fekete karókkal le is kerítette magának. "Gyanítom, elektromos kaput akar odaépíttetni magának. Az a szóbeszéd járja, hogy valószínűleg bérli az önkormányzattól ezt a közterületet. A lépcsőt már meg is szüntették, jelenleg csak egy hosszú stégen lehet bejutni a Balatonba" - panaszkodott az egyik lakó.Sokan azt is sérelmezik a bulvárlap szerint, hogy a háza előtti vízterületet hatalmas hullámtörő kövekkel töltötte fel, így megakadályozva azt, hogy bárki is kiköthessen esetleg a parton, másrészt hogy akár ezzel is növelje a telke területét. A lap kereste Zamárdi polgármesterét az ügyben, az önkormányzat szerdára ígért választ.