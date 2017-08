Balog: a gyilkosságok kétharmada keresztények ellen történik

Forrás: MTI-Sztárklikk

A miniszter elmondta: bármilyen furcsa, a legüldözöttebb vallás a keresztény vallás a világban.A vallásos alapon elkövetett jogsértések, gyilkosságok, támadások kétharmada keresztények ellen történik ma a világban, és "a 21. század szégyene, hogy most a fizikai megsemmisítésük valóságos, elképzelhető közelségbe került" - tette hozzá.Megjegyezte: Európa ezzel kapcsolatban - néhány országtól eltekintve - "behunyja a szemét".Magyarországnak - hangsúlyozta a miniszter - erkölcsi kötelessége és jól felfogott érdeke, hogy segítse az üldözött keresztényeket, például templomépítéssel vagy üldözött keresztény fiataloknak kiírt ösztöndíjprogramokkal.Minden ellenkező híreszteléssel szemben ezek az emberek nem akarnak eljönni, ott akarnak élni, ahol kétezer éve élnek - jelentette ki.Balog Zoltán megjegyezte, ezt megerősítették az ideérkező egyházi vezetők is, akik azt mondták, Európának nem szabad szülőföldjük elhagyására biztatnia az üldözött keresztényeket.Mint mondta, abban kell tehát őket segíteni, hogy a szülőföldjükön maradhassanak, mert ha nem segítünk ebben, akkor "ide fognak jönni", és az "problémát fog jelenteni Magyarországnak és Európának is".A miniszter kiemelte: a "szemérmes", általános humanitárius segítséggel szemben úgy gondolják, "meg kell keresni azt a csoportot, akik hozzánk a legközelebb állnak, akikkel kapcsolatban valóságos segítségre kerülhet sor, és akikkel valóságos kapcsolatunk van".Ezért hozták létre az államigazgatás rendszerén belül az üldözött keresztények megsegítéséért felelős helyettes államtitkárságot, ami "unikális dolog". Ezen túlmenően tudományosan is közelítenek a témához, például kutatóintézeteket támogatnak.Szólt arról is, hogy ősszel nemzetközi konzultációt tartanak a keresztényüldözés elleni küzdelem témájában, erre minden érdekeltet meghívnak, egyben szeretnék azt is, ha a résztvevők hírét vinnék a magyar programoknak.Példaként említette az üldözött keresztény fiataloknak szóló ösztöndíjat, ennek elnyerésére a száz helyre négyszázan jelentkeztek.