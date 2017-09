Balog: minden magyar felelős minden magyarért

Forrás: MTI-Sztárklikk

Balog Zoltán beszédében úgy fogalmazott, az évtizedek során elértük, hogy a határok ne válasszák szét a "lelkeket", majd az alaptörvényre hivatkozva azt mondta, minden magyar felelős minden magyarért, és büszkék vagyunk a kereszténység nemzetmegtartó erejére.Minden keresztény ember felelős minden keresztény emberért - tette hozzá.Balog Zoltán Magyar Református Központ felújított épületének átadása előtt azt is elmondta, hogy 2002-ben vásárolták meg ezt a házat, a kormány 2015-ben határozta el a felújítását, miután megállapodást kötött a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházzal.A kassai református templom szomszédságában lévő Magyar Református Központban tekinthető meg a Reformáció 500 kiállítás és a Fiatal Reformátusok Szövetsége 25 évét, valamint az épület felújítását bemutató tárlat is.A miniszter szólt arról is, hogy a magyarság kultúrája egy közösség kultúrája, és a legfontosabb az anyanyelv, amely összeköt. Történjék bármi Ukrajnában, vagy Romániában, az "igazi veszteség az, ha magunkban veszítjük el a nyelvet - hangsúlyozta Balog Zoltán.Azt is elmondta: a 2016-os magyar ifjúságkutatás szerint a Felvidéken élő magyar ifjúság 63 százaléka vallja azt, hogy elsősorban a magyar közösséghez tartozik.A magyar-szlovák kapcsolatokról szólva kitért arra is, hogy a magyar és a szlovák miniszterelnök a közeljövőben egy újabb híd alapját teszi majd le Komáromban.Az új Duna-híd és a hozzá csatlakozó útszakaszok forgalomba helyezése a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. májusi tájékoztatása szerint 2019 őszére várható. A beruházás uniós, szlovák és magyar források felhasználásával valósul meg.