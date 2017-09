Balog miniszter olyat mondott a magyar gyerekekről, hogy a WHO vezetőinek felszaladt a szemöldöke

Balog Zoltán kiemelte, a legbüszkébbek mégis a mindennapos iskolai testnevelés bevezetésére lehetünk, aminek köszönhetően ma Európában a legtöbbet a magyar gyerekek mozognak.

Forrás: MTI

Balog Zoltán azt mondta, Magyarország kiemelten kezeli a népegészségügyi programokat és azok megvalósítását, és a mindennapos testnevelés is ezt az ügyet szolgálja.A miniszter rövid beszédében kiemelte a másik jelentős népegészségügyi stratégiát, a dohányzás visszaszorítása érdekében tett magyar lépéseket.Balog Zoltán úgy fogalmazott, büszkék vagyunk arra, hogy létrejött Budapesten a WHO szolgáltatási központja, és a regionális irodával közösen ez a központ nagyon komoly szerepet vállal a népegészségügyi program megvalósításában, az ezzel összefüggő prioritások meghatározásában.A miniszter kitért a szektorok közötti együttműködésre is, mint mondta, Magyarországon egy minisztérium tartja kézben a kultúrát, az oktatást, az egészségügyet, a családügyet, a nemzetiségek ügyét és a sport felügyeletét.Jelezte, a minisztérium a magyar költségvetés 60 százalékát fedi el azért, hogy legyen egy hatékony, átfogó platform a különböző területek között."Ez egy olyan átfogó együttműködés, amelyre szükség van azért, hogy ne a lobbiérdekek határozzák meg a politikánkat" - tette hozzá. Az ágazatok közötti együttműködésre példaként a kora gyermekkori intervenciót és a roma integrációt említette a miniszter.Az emberi erőforrások minisztere szerint az ágazati együttműködés mellett kiemelkedően fontos a teljes élettartamot figyelembe vevő megközelítés és az ezt támogató biztos életkezdés. Hozzátette, erre épül a magyar demográfiai program.