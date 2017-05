Balog Zoltán furcsa kijelentése a veronai buszbaleset kapcsán

Forrás: MTI

Balog Zoltán a károsultak kifizetésének ügyére vonatkozó kérdésekre válaszolva azt mondta: tudomása szerint vannak, akik már valamifajta előleget kaptak, és van számos ügy, amely még nem zárult le.Hangsúlyozta, az ügybe segítő félként tudnak belépni, miután "nincs semmifajta jogi vonatkozása annak, hogy mit tehetne ezért akár az intézményfenntartó, akár az iskola, miután nem iskolai rendezvényen történt ez a baleset".Ezért is szigorították az iskolai rendezvények rendjét, azt, mi számít ennek és mi nem, hogy világos legyen, ha egy iskola bármilyen szervezésbe "beleáll", akkor felelőséget is kell vállalnia és a fenntartónak is - mondta Balog Zoltán, megerősítve, hogy a veronai buszbaleset nem ilyen program közben történt.Kiemelte, mindenki kaphat jogi segítséget, aki szeretné, az egy ügyvédi irodával tud konzultálni saját kártérítési ügyéről. Ha valakinek ilyen gondja van és a Klebelsberg Központhoz fordul, akkor ezt a jogi segítséget meg fogja kapni - közölte Balog Zoltán.Január 20-án éjjel az olaszországi Verona közelében szenvedett balesetet egy magyar fiatalokat szállító autóbusz. A szerencsétlenségnek tizenhét halálos áldozata volt. A buszon többségében a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói, volt diákok, tanárok és egyikük családja utazott.