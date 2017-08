Balogh újabb pofont nyomott az egészségügynek

Lázár az ünnepet is felhasználta egy kis migránsozásra

Munkaerőhiány miatt nem tudták volna kiadni a szabadságokat, ezért zártak be egy kórházi osztályt nyárra a szegedi orvosi egyetem klinikai központjában. Az ország több kórházában problémát okoz, hogy nincs elég ápoló, ennek ellenére júliusban a kormány úgy döntött, több helyen is csökkenti az egészségügyi szakképesítés államilag finanszírozott keretszámait.Az egészségügyi szakdolgozók szakszervezeténél azt mondják, a csökkentés miatt senki sem szorul ki a képzésből."A kereteknek a csökkentése tavaly októberi elképzelés alapján született. Azért történt a csökkentés nyáron, mert látható volt, hogy mennyi kolléga beiskolázása sikeredett, illetve hányan vannak olyanok, akik ráépülő képzésben tudják folytatni a tanulmányukat" - mondta a MESZK elnöke, Balogh Zoltán.Az Ápolási Egyesület vezetője szerint feleslegesek a keretszámok, azt mondja: ha valaki ápolónak akar tanulni, azt vegyék fel."Fölöslegesnek tartom meghatározni, akár a tizenhetet, akár a kétszázat. Én azt mondanám, hogy korlátlan legyen az ápolóképzésbe való felvétel lehetősége. És akkor mindenkit felvesznek, aki megfelel az előtanulmányai alapján, hogy a képzésben részt vegyen, és valamikor ápolóvá válhasson" - mondta Bugarszki Miklós.Jelenleg évente megközelítőleg 6-700-an végeznek, de a számuk így is folyamatosan csökken, mivel évente 1500 ápoló megy nyugdíjba és 5-600-an mennek külföldre.