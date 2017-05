Bátorságpróba a börtönpincében

Forrás: MTI

"A tavaly útjára indított Emlékhelyek napjával mi más is lehetne a célunk, minthogy újra és újra bemutatkozási lehetőséget adjunk az identitásunk megalkotásában kulcsszerepet játszó helyszíneknek" - idézi Radnainé Fogarasi Katalint, a programsorozatot szervező Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) főigazgatóját a szervezet közleménye.A megnyitóra délelőtt a Fiumei Úti Sírkert nemzeti emlékhelyen kerül sor, ahol a Magyar Nemzeti Táncegyüttes fellépését többek között a reformáció 500. évfordulójához és az Arany János-emlékévhez kapcsolódó tematikus séták követik. 21 órakor a temetőben a Nemzeti Filharmonikus Zenekar ad elő részleteket Beethoven-, Verdi-, Bartók-, Rossini- és Mascagni-művekből, amelyeket animációs vetítés követ a Kossuth-mauzóleumon és a temető nagyobb sírépítményein.Egerben a vár 1552-es ostromát játsszák újra, Szigetváron bátorságpróbára várják a látogatókat a börtönpincében, Pákozdon kard mellett lézerpisztolyt is kézbe lehet venni, a drégelyiek pedig csillagtúrát vezetnek majd.A Kossuth téren is számos program, köztük tematikus séták, múltidéző beszélgetés és térzene is várja az érdeklődőket.Idén először vesz részt a programban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a budapesti Trefort-kert, Széphalom és a tatabányai Turul emlékmű is.