Bayer annyira ostoba, hogy már saját magát is lehülyézte

Egyszer már megfogadta, hogy nem káromkodik többet

Szerző: Jász Zoltán

Az újságíró a lakájmédia Karc FM rádióban úgy fogalmazott: "ha még egyszer ezek vagy ilyenek megjelennek a Parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön (...) ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat. Ez ugyanis Magyarország parlamentje, nem pedig a nyilvános vécé, ahová ezek valók."Az említett civilek egyébként az igazságügyi bizottság ülésén tiltakoztak a civil szervezeteket megbélyegző törvény ellen némán, táblákkal.Most Bayer erről azt mondta az Echo TV-ben: "Bocsi, mindenkitől elnézést, aki rettenetesen megijedt az én borzasztó provokációimtól. Én hülye vagyok, ez a szomorú hírem van, engem tényleg lehet provokálni."Azt mondta: visszahallgatta a rádiófelvételt, és belátta, hogy túlságosan felizgatta magát.Bayer2016-os kitüntetése nagy felháborodást váltott ki a közéletben. Mint ismert, többen visszaadták kitüntetésüket. Bayer akkor egy interjúban ígéretet tett, hogy nem káromkodik többet:"Nagy, szent fogadalmat is teszek itt most a kitüntetések és egyebek hatására, hogy tehát: megpróbálok felnőni a feladathoz. Befejezem azt a típusú publicisztikát, amelyre utalt" - mondta az interjút készítő újságírónak.Ebből is látszik, hogy a lovagkereszttel nem jár együtt az igazmondás...