Bayer Zsolt az olimpiáról: a trianoni fájdalom volt ilyen utoljára

Hofinak ebben is igaza volt

Eldőlt tehát: nem lesz olimpia Budapesten, legalábbis 2024-ben biztosan nem. Kár. Kár érte. Megérdemeltük volna. Megérdemeltük volna az újkori olimpiákon nyújtott teljesítményünk miatt egyfelől, a nemzeti ügy lehetősége miatt másfelől.



Jó lett volna egy nemzeti ügy. Ugyanis nem volt nemzeti ügyünk, csak a Jóisten tudja, mióta nem. Talán a trianoni fájdalom volt ilyen utoljára, bár abba is nagyon hamar belepiszkítottak a kommunisták. Nálunk még a Trianon után idegen országokba szakadt magyarok honosítása sem lehetett nemzeti ügy, lásd a 2004-es népszavazás szégyenteljes baloldali-liberális kampányát, Gyurcsánnyal az élén.



Most egy ideig úgy tűnt, az olimpia nemzeti ügy lesz. Persze, az nem volt kérdés, hogy a jobboldal (ami Magyarországon persze a baloldal is) nemzeti ügynek fogja tekinteni az olimpiát. Az volt a kérdés, minek fogja tekinteni a baloldal (ami Magyarországon semmit sem jelent, csak a nihilt).



Forrás: Magyar Idők

