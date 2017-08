Bayer Zsoltról hivatalosan is kimondták, hogy gyűlöletkeltők a szavai

Forrás: 24.hu

A publicista annak kapcsán beszélt erről még áprilisban, hogy amikor az Országgyűlés igazságügyi bizottsága tárgyalta a civil törvényt, a beszámolók szerint kéttucatnyi civil tüntető ment be az ülésre, és csendben táblákat tartottak fel, amelyeken egyebek mellett az állt: "Nem a civilek megbélyegzésére".Bayer szerint a tiltakozók egyetlen célja, hogy provokáljanak. Barom állatoknak nevezte őket, és azt mondta, attól kezdve, hogy a Parlamentben tiltakoztak, nem kell finomkodni, úgy kell őket kivágni, mint a macskát szarni, és ha kell, szanaszét kell verni a pofájukat. "Ez ugyanis Magyarország Parlamentje, nem pedig a nyilvános vécé, ahová valók" - fejtegette.A Médiatanács arra is kötelezte a Karc FM-et, hogy honlapján, illetve a Paláver című műsorban tegyen közzé egy közleményt, amely arról szól, hogy a fenti megjegyzésekkel megsértették az emberi méltóság tiszteletben tartását előíró, és a gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmak közzétételét tiltó rendelkezéseket - írja a 24.hu . A hatóság szerint az elhangzottak azt az üzenetet közvetítették a hallgatóság számára, hogy a civil szervezetek aktivistáinak megnyilvánulásaival szemben az emberhez méltó fellépést teljes mértékben nélkülöző, erőszakos megoldás vezethet eredményre. Ezek a vélemények alkalmasak arra, hogy a személyek, közösségek méltósága és értéke között különbséget tegyen, azzal, hogy az érintett közösség tagjait alacsonyabb rendűként kezelik és emberi mivoltukat kérdőjelezik meg - áll a határozatban.Felrótták azt is, hogy a műsorvezető olyan hallgatói véleményeket olvasott fel a tiltakozókra vonatkozóan, miszerint "pofán kellene már vágni egyet-kettőt", majd azt mondta, ezzel egyáltalán nem vitatkozik. "Bár az erőszakra való felszólítás nem vezet minden esetben agresszióhoz, alkalmas annak érzelmi előkészítésére" - írta indoklásában a hatóság.A vizsgált médiatartalom kárt okozott a demokratikus nyilvánosságban - állapították meg.Bayer megjegyzései miatt Szél Bernadett, az LMP társelnöke tett bejelentést, a Médiatanács határozatát is ő tette közzé. "Bayernek és a többi fideszes újságírónak álcázott pártkatonának most már papírja van arról, hogy gyűlöletkeltés, amit csinálnak. Az ítéletet a gyűlöletnek helyet adó rádió kapta, de mindenki pontosan tudja, hogy az egész Fidesz tettestárs ebben" - írta.A politikus azt üzente "a Bayer Zsoltoknak, a 888.hu-t vagy a Pesti Srácokat álnéven író pártkatonáknak, hogy az aljas, hazug és kirekesztő írásaiknak meglesz a böjtje".