Beérni látszik a budi-turizmus

Forrás: heol.hu

Ismeretes, Szarvaskőben forgatták ötven esztendeje az Örkény-mű filmes változatát, az Isten hozta őrnagy úr! című filmszatírát. A legendás szereposztású alkotás és készítői beivódtak az itt élők emlékezetébe. A film egyik klasszikus, az úgynevezett budis jelenetét - fogadó figura formájában - ma is láthatja az átutazó a főút mentén.Az "őrnagy uras" hagyomány folytatódhat, mégpedig különleges módon - tudta meg a heol.hu az önkormányzati hivatal illetékesétől. Annál is inkább, mert az egri Gárdonyi Géza Színház az elkövetkező évadjában műsorára tűzte a kitűnő, széles körben kedvelt novella színpadi változatát.A helyhatóság előrehaladott tárgyalásokat folytat a teátrum vezetésével arról, hogy a darabot a pályázati pénzekből átalakításra váró egykori állomástér szabadidőközpont átadásának napján az ott kialakított színpadon is játssza majd a társulat.