Bemutatjuk Hollik Istvánt, a magyar közélet legnagyobb senkijét

Szerző: Herczeg Ármin

De ki is ez a Hollik nevű figura? Vélhetően egy azok közül a felkapott kormánypárti képviselők közül, akiket arra használ a Fidesz, hogy egy ideig ossza az észt, majd eldobja. Selmeczitől, Zsigón át Hoppálig vannak ilyenek bőven. Egy darabig bosszantják a népet, kiröhögtetik magukat, majd kapnak valami posztot, és eltűnnek a nyilvánosság elől.Hollik annyira "fontos"személyiség, hogy a google keresőjében olyanok jönnek fel róla az elsők között, mint: "Megunta a kopasz fejét". A hajbeültetés persze fontos dolog, és a hiú embernek sokat jelenthet. De sokat jelent az is, hogy egy sokat szereplő politikusról a legnagyobb keresőben ez van (az amúgy nem túl hosszú) lista elején.Szóval ki is ez a figura? Még csak nem is fideszes. Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség tagjaként kóstolt bele a politikába.Vagyis egy lényegében nem létező párt (KDNP) még kevésbé létező utánpótlás szervezetéből repült egyenesen a parlamentig. A wikipédián 6 (hat) sort teszt ki az életrajza. Csak a viszonyítás kedvéért: a kormánypártok egyik korábbi megmondó emberének, a már említett Zsigó Róbertnek 18 sor jutott. Persze mondhatjuk, hogy az elektronikus lexikon csak egy dolog, de azért mégis beugrik újra Hofi mondása: az ember, aki már akkor senki volt, amikor valaki volt...