Betiltottak egy narancssárga virágot

A genetikai szennyezés elhárítása érdekében a Nébih azonnali hatállyal forgalomba hozatali tilalmat rendelt a narancssárga virágú petúniákra az ország teljes területén. A Nébih és a járási hivatalok felügyelői fokozottan ellenőrzik a forgalmazókat és árusító helyeket.Április végén a finn hatóság több narancssárga virágszínű petúnia fajtában is engedély nélküli genetikai módosítást mutatott ki - írja a hivatal honlapja. A növények, illetve szaporítóanyagok Európa több országában és - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) vizsgálatai alapján - Magyarországon is forgalomba kerültek.A genetikai szennyezés elhárítása érdekében a hatóság - összhangban a többi tagállam intézkedéseivel - mától forgalomba hozatali tilalmat rendelt el a narancssárga virágú petúniákra Magyarország teljes területén. A tilalom vonatkozik minden szaporítóanyag és dísznövény forgalmazóra, beleértve a nagy- és kiskereskedőket, a kertészeti szakáruházakat és árudákat, a virágboltokat, a benzinkutakat, a kiállításokat, vásárokat és rendezvényeket, köz- és magánterületeket, valamint a más országból való behozatalt és oda való kivitelt is.A forgalmazók kötelesek gondoskodni az ilyen növények megsemmisítéséről. Ez történhet a saját, vagy más, a hatóság által kijelölt területen, aprítás és komposztálás útján. Emellett minden forgalmazónak nyomon követhető módon értesítenie kell a tiltásról a forgalmazói láncban (az eladótól a vevő irányába) utána következő partnert.A hatósági közlemény szerint fontos, hogy az érintett növények az emberi egészségre, valamint az élő környezetre közvetlen veszélyt nem jelentenek. A lakosság számára a hatóság azt javasolja, hogy a narancssárga virágszínű petúniákat, még maghozás előtt, komposztálással semmisítsék meg.Magyarország Alaptörvénye is stratégiai célként tűzi ki a mezőgazdaság gmo-mentességének megőrzését, ennek érdekében a Nébih és a járási hivatalok felügyelői fokozottan ellenőrzik a forgalmazókat és árusító helyeket.