Javul az általános egészségi állapot Magyarországon

Általában javul az egészségi állapot Magyarországon, miként az Európai Unióban is, de még sok a tennivaló - mondta Jakab Zsuzsanna, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai regionális igazgatója szombat reggel az M1 aktuális csatornán.

Az igazgatót azért kérdezték, mert szeptember 11-14-én Budapesten tartják a WHO európai regionális bizottságának 67. ülését.Jakab Zsuzsanna elmondta, a WHO európai regionális bizottságának 67. budapesti ülésén 53 tagország képviselteti magát, mintegy hatszáz küldöttel. Jelen lesz többek között az WHO új főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreye...