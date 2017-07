BKK: Balfékek, Kutyák Köre...

Szerző: Herczeg Ármin

Mondjuk ki bátran: a BKK (Bakfékek, Kutyák Köre) képtelen volt egy olyan alkalmazást előállíttatni (gondolom, hogy aranyáron a mi pénzünkből), amelyiket ne tudott volna egy alig érettségizett suhanc kijátszani.A BKK-nak (Balfékek, Kutyák Köre) először is 1000 tábla csokival kellett volna megköszönnie a srác segítségét. Nevezetesen azt, hogy felhívta a figyelmet egy olyan hibára, amellyel x millió, vagy milliárd kárt okozhattak volna a csalók a Balfékek Körének.E helyett jött a megszokott nagyképű duma, és az emberek (a NER-ben zemberek) lehülyézése.A BKK-nak (Balfékül Kommunikálók Köre) legalább ma ki kellett volna állnia, és azt mondania, hogy ezt elkúrtuk bocs, és ne haragudj srác. Merthogy a fiút állítólag hajnalban vitték be a lakásáról a rendőrök.A gyilkosokkal szokták ezt csinálni. Itt, most erre semmi szükség nem volt. Kellett volna a fiúnak küldeni egy idézést, hogy menjen be a kapitányságra. De nem! Itt hajnalban kellett kimenni, és el kellett hurcolni.Egyetlen magyarázat van erre: erőt kell mutatni, és meg kell félemlíteni mindenkit, aki a rezsim valamelyik cégét baszkurálja.És igen! A BKK valamelyik nagyfejűjének most kellett volna összehívni a sajtót, és azt mondani, hogy mi ezt nem akartuk, mi ezt nem értjük, mi ezt elítéljük. Persze sunyinak lenni sokkal könnyebb...