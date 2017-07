Bokros: mennyi legyen a minimálbér?

Forrás: Budapest beacon

"Lesz ez még több is, mert a népszerűségi versenyben mindenki nyerni akar. Márpedig sokan úgy vélik, ígérhetünk bármit, nem vagyunk kormányon, úgysem kell betartani. Sikító felelőtlenség. Első kárvallottja ennek a versenyfutásnak: a józan ész" - folytatódik a dokumentum."Nézzük a tényeket! Az egyik lehetőség az, hogy bizonyos ágazatokban valóban munkaerőhiány van. Állítólagos munkaerőhiány mellett azonban a minimálbér növelése teljesen fölösleges, hiszen az egyre szűkösebben rendelkezésre álló szakképzett munkaerő iránti túlkereslet úgyis megemeli a béreket - méghozzá piaci alapon.Másik lehetőség az, hogy nincs akkora munkaerőhiány, mint amiről a valóságot eltagadó kormány beszél. Akkor viszont a minimálbér gyors emelése a munkanélküliséget fogja növelni - különösen olyan ágazatokban, ahol a termelékenység növekedése lassú és a bérköltségek növekedését a vállalkozók nem tudják a vevőkre hárítani.Harmadik lehetőség az, hogy a bérköltség gyors növekedése - megint csak termelékenység növekedés híján - felpörgeti az inflációt" - írja a volt pénzügyminiszter."Szóval üres szólam, sőt, mi több, károsnak tekinthető ostoba politika propaganda a minimálbér gyors növelésének követelése. Közgazdasági írástudatlanság, vagy a nép tudatos félrevezetése. A rendszerváltás óta erre már kétszer ráfizettünk" - áll a közleményben."Fontos felismerni és a társadalomnak higgadtan elmagyarázni, hogy a minimálbér szintje nem a politikai akarat függvénye és éves növelése sem tetszőleges.A bérek akkor növekedhetnek, ha a termelékenység nő. A minimálbér is csak akkor növelhető, ha a termelékenység növekszik. Nem azt megelőzően, hanem azt követően és szigorúan annak arányában. Hazánkban a termelékenység nagyon lassan, sok esetben egyáltalán nem nő.Elsősorban azért, mert hiányoznak az ezt megalapozó termelő beruházások. Ez utóbbiak pedig azért elégtelenek, mert ésszerűtlen, szakszerűtlen, kiszámíthatatlan és becstelen gazdaságpolitika mellett a vállalkozók nem kockáztatnak. Inkább kivárnak, vagy elviszik tőkéjüket más országokba. Belföldiek és külföldiek egyaránt" - hangsúlyozza a volt magyar, majd európai parlamenti képviselő."Kedves és díszes baloldal! Először követeljetek olyan kormányt, ami a vállalkozók, a befektetők barátja, amelyik nem torzítja, hanem erősíti a piacot, nem rombolja, hanem javítja a magyar gazdaság versenyképességét. Ha ez megvan, akkor lesz beruházás.Ha lesz beruházás, akkor majd nő a termelékenység. Ha nő a termelékenység, emelkedhetnek a bérek. Nem utolsósorban a minimálbér is. Ne akarjatok ismét felelősek lenni hazánk gazdaságának pusztításáért" - írja Bokros."Most hagyjátok meg ezt a kétes dicsőséget az önkényuralomnak. Inkább küzdjetek velünk együtt hazánk felemelkedéséért. Bátran, okosan, hitelesen és becsületesen" - zárul a konzervatív-szabadelvű pártelnök közleménye.