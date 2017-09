Boross Péterről máig nem tudják, hogyan került az MDF-be

Forrás: Heti Válasz

Harminc évvel ezelőtt rendezték meg a legendás első lakitelki találkozót. Az MDF alapításának szemtanúja és résztvevője, Kiss Gy. Csaba ez alkalomból Harminc év után: 1987 címen jelenteti meg visszaemlékezéseit a Nap Kiadónál.Moszkva fokozódó közép-európai befolyását magam is negatív tendenciának tartom. Látom, mennyire erősen hatnak a cseh és a szlovák közvéleményben is. Kereskedni persze kell velük, de ismerni kell a dilemmákat, veszélyeket is, hogy az együttműködésből mi következik - mondja napjaink oroszpolitikájáról a Heti Válasznak adott interjújában.Kiss Gy. Csaba elmondta még, hogy Pozsgay valós kockázatot vállalt azzal, hogy elfogadta a lakitelki meghívást, és hajlandó volt érdemben tenni a változás érdekében. Azt, hogy mi volt akkor a fejében, természetesen nem tudhatom - fűzte hozzá.Boross Pétert titokzatos figurának nevezi, hozzátéve, hogy máig nem tudják, hogyan került az MDF-be.Soros Györggyel kapcsolatban elmondja, hogy Csoóri Sándor és ő is találkozott vele. Soros és Mark Palmer, az Egyesült Államok akkori budapesti nagykövete is azért lobbizott, hogy egyesüljön az MDF az SZDSZ-szel.