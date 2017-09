Botka: a győzelem forgatókönyvét tettem le az asztalra, Gyurcsány ne kerüljön a listára

Két helyen is avattak vitézeket a hétvégén

Arra a kérdésre, hogy valóban nem vesz részt a DK-val folytatott tárgyalásokon, Botka László elmondta, Molnár Gyula pártelnökkel és Hiller István választmányi elnökkel hárman tárgyalnak az ellenzéki pártokkal.Hozzátette, az MSZP alapszabálya szerint a pártelnök és a választmányi elnök feladata a szövetségkötésekről tárgyalni. Egy májusi kongresszusi határozat - folytatta - pedig vétójogot adott a miniszterelnök-jelöltnek a 106 egyéni képviselőjelölt kiválasztásánál és a listaállításnál.Botka László rögzítette, ajánlata mind a hat demokratikus ellenzéki pártnak biztosítaná a parlamentbe jutást.Mint mondta, azt kérte az ellenzéki pártoktól, ne kapkodjanak, mert a magyarok többsége kormányváltást akar.Nem lehet a választói akarat ellenében politizálni, ki fog derülni a következő napokban, hogy "ki az, aki csak szövegel az Orbán-rezsim leváltásáról" és ki az, aki komolyan gondolja - mondta. Szerinte a javaslatát elutasító pártvélemények nem vele, hanem a választói akarattal állnak vitában.Botka László elmondta azt is, "a győzelem forgatókönyvét tette le az asztalra", de ha a pártok úgy gondolják, nem így lehet győzni, akkor mondják meg, hogyan. Ezt senki nem hajlandó megmondani - jegyezte meg.Megerősítette, továbbra is azt javasolja, hogy Gyurcsány Ferenc DK-elnök ne kerüljön a listára, hanem egyéni választókerületben méresse meg magát. Annál nagyobb legitimációja nincs egy politikusnak, minthogy közvetlenül választják meg a választópolgárok - hangoztatta.Egy másik kérdésre, miszerint a lista hányadik helyén szerepelnének más ellenzéki pártok politikusai, Botka László közölte, ez a kérdés a tárgyalásokon fog eldőlni. Hozzátette, ajánlatának nincs határideje, mindenkinek van ideje arra, hogy végiggondolja, hogyan kell változtatni stratégiáján a győzelem érdekében.A tanácskozáson részt vett Molnár Gyula és Kunhalmi Ágnes, az Országgyűlés kulturális bizottságának szocialista alelnöke is.