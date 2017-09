Botka azt ígérte, helyrehozza mindazt, amit az elmúlt 16 évben a politikusok elrontottak

Szerinte a kormányváltáshoz szövetséget kell kötni, és aki ebben nem hajlandó résztvenni, és még tárgyalni sem hajlandó, az nem akarja, hogy "Orbán és bandája 2018-ban megbukjon".A politikus szerint csak elvi alapon lehet újjáépíteni az ellenzéket, aminek "csak siker lehet a vége, különben jöhet az orbáni diktatúra". Botka azt mondta, Orbán mindhárom lehetőségét eljátszotta, nem szabad neki negyedik esélyt adni."Tehetetlen és tehetségtelen kormányok is voltak, de az Orbán kormány tudatosan taszította kilátástalanságba az országot, leépítette a demokráciát, a jogállamot, megszállta a gazdaságot, lerabolta az országot" - sorolta.Megígérte: helyrehozzák mindazt, amit az elmúlt 16 évben a politikusok elrontottak. Azt is mondta: az Orbánékat leváltó kormány nem fog urizálni, győzelem esetén első dolguk lesz az egyenlő állampolgárság bevezetése, hogy egy felcsútira is ugyanazok a törvények vonatkozzanak, mint a legszegényebb zalalövőire.Bemutatta szövetségeseit: Némethné Jankovics Györgyit, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének elnökét, Andor László volt uniós biztost, Szent-Iványi István liberális politikust, aki a külpolitikáért felel majd, Komáromi Zoltánt, az Együtt politikusát, aki az egészségügyi programon, és Büttl Ferencet, a Párbeszéd politikusát, aki a gazdasági programon dolgozik. Megjelent Ács Sándorné, a lerombolt kishantosi gazdaság vezetője is, aki első szövetségese volt Botkának.Korábbi ígéretével szemben Karácsony Gergely, a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, nem jelent meg az MSZP választmányi ülésén.