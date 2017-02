Botka: én a választókkal akarok szövetséget kötni

Botka azt mondta: minden baloldali szereplőnek be kell végre látnia, hogy nem működik, amit 7 éve csinálnak, új stratégiára van szükség. Azért hirdetett új baloldali programot, mert jelenleg kétszer akkora a Fidesz támogatottsága, mint a demokratikus ellenzéké együttvéve - mondta, hozzátéve: tudomásul kell venni, hogy csak akkor van esély a győzelemre, ha létrejön egy széleskörű szövetség. "Az összefogás önmagában nem elég, arra is garanciát kell adni, hogy nem jön vissza a 2010 előtti világ, amiről nekem is rossz emlékeim vannak" - idézi az atv.hu a politikust.A polgármester szerint a szocialista párton belül minden testület egyhangúlag támogatja, és a megyékben is úgy érzik az emberek, hogy visszajött a remény a kormányváltásra."Én a választókkal akarok szövetséget kötni, az elmúlt hetekben úgy látom, a kormányváltást akaró emberek is úgy érzik, visszatért a remény a győzelemre" - magyarázta. A politikus elmondta: az a lényege a stratégiájának, hogy megszólítsa azt az 1 millió választópolgárt, akit eddig a pillanatig nem tudott a demokratikus ellenzék. Botka itt nem csak a bizonytalanokra gondolt, hanem olyanokra is, akik jobb híján jelenleg még a Jobbikra vagy a Fideszre szavaznának.