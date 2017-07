Botka és Molnár megegyeztek! Szent a béke

A Fidesz mindent bedob a külhoniak szavazatáért

Fontos, hogy minél több külhoni magyar állampolgár regisztráljon a jövő évi országgyűlési választásokon való részvételhez - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Gödöllőn, a Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem hétfői megnyitóján.

Már mintegy 350 ezren regisztráltak, és minthogy eddig egymillió magyar állampolgársági kérvény érkezett be, a regisztráltak száma elérheti akár a félmilliót is - ismertette az államtitkár. Történelmi lehetőség a szavazati joggal élni, és nemcsak regisztrálni kell, hanem részt is venni a választásokon - emelte ki. Hozzátette, fontos, hogy a határon túli ma...