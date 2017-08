Botka: Gyurcsánynak kell eldönteni mi a fontosabb

Forrás: MTI / Sztárklikk

Botka László kedden Budapesten sajtótájékoztatón közölte, javaslatát a párt országos választási bizottságával (ovb) még a nap folyamán ismerteti.Kiemelten fontosnak tekintik a fővárost a választások megnyerése szempontjából; az a cél, hogy megnyerjék mind a 18 fővárosi választási kerületet - mondta.Biztató jel, hogy minden valós közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy a budapestiek döntő többsége kormányváltást akar - tette hozzá. Ezért kívánnak Budapesttel kiemelten foglalkozni mind a jelöltkiválasztás, mind a szövetségesek megtalálása, mind a budapestieknek szóló önálló program létrehozása szempontjából - részletezte.Botka László azt mondta, ha javaslatát az ovb elfogadja, Tóth József teljes körű felhatalmazást kap, hogy a parlamenti választásokat előkészítse Budapesten.Szólt arról is, hogy a Demokratikus Koalícióval (DK) is szeretne szövetséget kötni, mint ahogy minden kormányváltást akaró szervezettel.Arra a felvetésre, hogy a DK Gyurcsány Ferenc pártelnök nélkül nem állapodik meg az együttműködésről, Botka László közölte, minden demokratikus politikusnak végig kell gondolnia a saját felelősségét és el kell döntenie, hogy saját politikai túlélése vagy pedig a kormányváltás a fontos a számára. Bízom abban, hogy ezt Gyurcsány Ferenc megteszi - tette hozzá.A Molnár Zsolttal, az MSZP országos elnökségi tagjával kapcsolatos vitájáról azt mondta, az MSZP májusi kongresszusa hatalmas többséggel elfogadta az MSZP politikai stratégiáját.Innentől kezdve minden kormányváltást akaró szocialista és demokratikus politikusnak az a dolga - ezt teszi reményei szerint a jövőben Molnár Zsolt is -, hogy ezt a politikát sikerre vigye - közölte, megerősítve, hogy az ügyet lezártnak tekinti.Arra a kérdésre, hogy Molnár Zsolt rajta lesz-e az MSZP választási listáján, a miniszterelnök-jelölt azt mondta, nem tartanak még a listaállításnál.Kérdezték arról is, hogy Molnár Zsolt, aki az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának elnöke is egy repülőgépen hagyta a laptopját Madridban. Botka László közölte, nem ismer olyan politikai, közjogi vagy szakmai összeférhetetlenségi szabályt, hogy egy politikus nem lehet feledékeny.Botka László kapott arról is kérdést, lesznek-e belső viták Gyurcsány Ferencről az MSZP-ben. A miniszterelnök-jelölt azt mondta, az a cél, hogy mind a 106 egyéni választókörzetben közös jelölttel induljon a kormányváltást akaró ellenzék és egy közös listára van szükség országosan is.Közölte, a következő időszak legfontosabb feladata lesz, hogy meg tudják találni a szavazatmaximalizálásra legalkalmasabb jelöltet a választókerületekben.Hozzátette, jövő héten országjárásra indul és megkezdik a jelöltek bemutatását is. A kiválasztásnál a fő szempont, hogy helyben hiteles, ismert és a legtöbb szavazat megszerzésére alkalmas jelöltet válasszák ki - ismertette.Botka László cáfolta azt, hogy Ujhelyi István, az MSZP alelnöke azt nyilatkozta volna a sajtónak, hogy a miniszterelnök-jelölt szabadságáról visszatérve megnevezi azokat, akik ártottak a pártnak.