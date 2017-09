Botka kosarat kapott az ellenzéki pártoktól

DK: Nincs új elem Botka javaslatában

Az MSZP szerint nagyvonalú ajánlatot tettek le a többi ellenzéki párt asztalára, de ezt a többiek nem pont így látják. Fodor Gábor lehetett volna az utolsó bástya, aki örül a felajánlott helyeknek, de még ő is visszafogottan nyilatkozott. Vasárnap Juhász Péter Együtt-elnök is aktivizálta magát, és tárgyalást kezdeményezett az Új Pólusról az LMP-vel, a Momentummal és a Párbeszéddel.Gyurcsány Ferencen áll vagy bukik, hogy lesz-e megállapodás a Demokratikus Koalícióval: Botka nem akarja Gyurcsányt a közös listára (most is azt mondta, székely nagyapját idézve, ha változás lesz, majd szól), Gyurcsány - és pártszavazás alapján a Demokratikus Koalíció tagsága - viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a pártelnökük rajta legyen a pártlistán."Az MSZP miniszterelnök-jelöltjének ma ismertetett javaslatában nincs új elem, Botka László korábbi, már többször elmondott javaslatát ismételte meg. Erről álláspontunkat többször is nyilvánosan kifejtettük. Ezért a ma megismételt javaslattal érdemben nem kell foglalkoznunk, korábbi véleményünk ismeretében azzal nincs dolgunk."Az LMP szóvivője, Kanász-Nagy Máté azt mondta, a párt továbbra is úgy gondolja, nem lehet leváltani a kormányt olyan szereplőkkel, akik 2010 előtt kormányon voltak. Olyanokkal keresik az együttműködést, akik új erőt jelentenek.Ilyen ajánlatot is kaptak, méghozzá Juhász Pétertől, az Együtt elnökétől, aki az Új Pólus létrehozásáról akar tárgyalni az LMP-vel, a Párbeszéddel és a Momentummal.Kanász-Nagy azt mondta, Szigetvári Viktor 2010 előtti szerepvállalása miatt valóban kérdőjeles lehet az Együtt-tel való együttműködés, de miután Szigetvári Szél Bernadettet tartja a legjobb miniszterelnök jelöltnek, így érdeklődve várják, milyen formában tudja támogatni Szélt. Viszont az LMP nem vesz részt olyan együttműködésben, amelyben a 2010 előtti pártokkal fognának össze.A Momentum szóvivője, Hajnal Miklós a HVG-nek azt írta, Botka László ugyanazt kínálja most 2018-ban, amit Mesterházy Attila kínált 2014-ben."Az eredmény ismert, mai napig isszuk a levét a 2014-es Összefogás kudarcának, nem szeretnénk hozzájárulni a 2018-as megismétléséhez. A Momentum nem azért politizál, hogy parlamenti székekhez jusson, hanem hogy jobb hellyé tegyük Magyarországot, így nem az számít, hogy hány parlamenti helyet ajánl az MSZP."Az Együtt elnöke, Juhász Péter azt mondja, a kormányváltáshoz új szavazókat kell bevonzani, lehetőséget kell adni minden szavazónak, hogy tudjon listát választani, ezért nem tudja elfogadni Botka javaslatát."Nem a mandátum számít, ha fix befutó helyet ajánlanak, akkor sem hiszek az egy listában."Juhász szerint a kormányváltáshoz két lista visz közelebb, a másik összerakásán dolgozik az új pólusra vonatkozó tárgyalásokkal."Áttanulmányozzuk Botka László javaslatát, az ügyvivői testület dönt a kérdésben, de ez megfelelő kiindulási alap, hogy elkezdődjön a gondolkodás az ellenzéki oldalon" - válaszolta a HVG megkeresésére a Liberálisok elnöke, Fodor Gábor.Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke Botkáék konkrét ajánlatát nem akarta minősíteni, ezt majd személyesen teszi meg a szocialistáknak. Azt mondta, minden tárgyaláson szívesen részt vesznek, a lényeg, hogy meg kell állapodni az egyéni körzetekben.