Botka "nagyvonalú" ajánlatot tett

Forrás: MTI-Sztárklikk

Botka László azt mondta, az MSZP a listás helyek felét felajánlja a potenciális szövetségeseknek, az LMP-nek, a Demokratikus Koalíciónak, a Momentumnak, az Együttnek, a Magyar Liberális Pártnak és a Párbeszédnek.Hozzátette: a listás helyek elosztásának arányát a választói támogatottság, a március és augusztus közötti közvélemény-kutatási adatok alapján határozták meg.A szocialista politikus közölte, ha ajánlatukat elfogadják, akkor minden demokratikus ellenzéki párt ott lehet a parlamentben, nagyon jó választási szereplés esetén pedig önálló frakciójuk is lehet.Szerinte alig fél évvel a következő parlamenti választások előtt egyértelműen kimondható: a magyar emberek döntő többsége kormányváltást akar.Minden felmérés azt mutatja, jóval többen vannak, akik elégedetlenek az orbáni rendszerrel, mint amennyien elégedettek - közölte.Elmondta, az ellenzéki oldalon eljött "a tettek ideje". "Megvan az ideje a versengésnek és megvan az ideje az együttműködésnek" - fogalmazott Botka László.A miniszterelnök-jelölt szerint a választópolgárok többsége csak akkor fog a demokratikus ellenzéki oldalra szavazni, ha egyértelműen azt látja, hogy ezek a politikai erők valóban győzni akarnak.Hozzátette, arra kéri a demokratikus ellenzéki pártok vezetőit, hogy hozzák létre a teljes körű választási szövetséget.Botka László elmondta, hogy az ellenzéki pártoknak tett javaslatát először az MSZP országos választási bizottságával ismertette, amely támogatta azt.Mint mondta, megnézték a pártok választói támogatottságát azon közvélemény-kutatóknál, amelyek személyes megkérdezéssel készítettek minden hónapban kutatást.A kiosztott sajtóanyag szerint a szocialisták harmadolták az országos lista 96 helyét és harmadonként állapították meg a pártoknak járó mandátumokat.E szerint az MSZP-nek 16-17, a DK-nak 5-6, az LMP-nek 4, a Momentumnak 2-3, az Együttnek 2, a Liberálisoknak és a Párbeszédnek 1-1 hely járna harmadonként.Botka László közölte, javaslatukat a nap folyamán elküldik mind a hat ellenzéki pártnak.Közölte azt is, a választást a 106 egyéni körzetben lehet megnyerni. Az a fontos - folytatta - , hogy mind a 106 körzetben olyan jelöltet találjanak, aki leginkább alkalmas a győzelemre.Elmondta, az elmúlt hónapokban is tárgyalt a demokratikus ellenzéki pártok vezetőivel és úgy látja, hogy a 106 választókörzetben meg fognak tudni állapodni.Botka László beszámolt arról is, hogy mostani ajánlatukról a következő napokban tárgyalásokat kezdenek a pártokkal, a tárgyalásokat ő és Molnár Gyula pártelnök, valamint Hiller István választmányi elnök fogja vezetni.Gyurcsány Ferenc DK-elnök szerepét firtató kérdésre Molnár Gyula azt mondta, egy tárgyalás kezdetére készítettek ajánlatot.Arra készülnek, hogy nyitott, konstruktív tárgyalást fognak lefolytatni - hangsúlyozta, hozzátéve: az út elején nem szeretnék az út végét meghatározni.Elmondta, nem változtak azok a feltételek, amelyek "áldozatokat követelnek mindenkitől".Szólt arról is, hogy új ajánlatról van szó, és azt kérik a politikai partnerekről, hogy ne a régi válaszokat mondják vissza.Hiller István arról beszélt, hogy a tárgyalásokon a programok összehangolásért felelős. Meggyőződése szerint nincs olyan különbség a programok között, amely megakadályozná a pártok együttműködését.Kérdésre válaszolva Botka László szólt arról is, hogy a koordinált választási indulás a jelenlegi választási rendszerben nem vezethet győzelemre, mert azt üzeni a választóknak, hogy "ezek nem is akarnak győzni".A győzelemnek egy forgatókönyve van, a közös országos lista és a közös jelöltek az egyéni választókerületekben - mondta, majd megjegyezte, aki nem ezt akarja, bármit is mond, nem az Orbán-rendszert akarja leváltani, hanem csak saját maga túléléséért küzd.Három vagy több párt közös listája esetén a parlamentbe jutási küszöb 15 százalék a jelenlegi választási szabályok szerint.Molnár Gyula kérdésre válaszolva reagált a német választásokra. Elmondta, tudomásul veszik az eredményt, gratulálnak Angela Merkel kancellárnak. Hozzátette: gratulálnak a Német Szociáldemokrata Pártnak is, amely helyes döntést hozott arról, hogy kimarad a koalícióból, most ugyanis az ellenzékből építkezés ideje jön el.A sajtótájékoztató végén Botka László és Molnár Gyula odament egy táblához, amely két részre volt osztva. A tábla fehér oldalára a Kormányváltók szövetsége volt írva, a másik, fekete oldalára az, hogy Orbán Viktort hatalomban tartók.A tábla közepére voltak felragasztva a baloldali ellenzéki pártok nevei. A politikusok az MSZP-s, négyzet alakú lapot átragasztották a bal oldalra, a Kormányváltók szövetsége felirat alá.