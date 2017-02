Botka nyugdíjba küldte Gyurcsányt és Orbánt

Botka László csapott jobbra, de balra is.

Forrás: hirtv.hu

Az egyik budai hotelben értékelte Magyarország helyzetét az MSZP elnöke és a szocialisták miniszterelnök-jelöltje. "Mindenki gondolja végig: egyetért-e azzal, ami az elmúlt 7 évben történt?" - tette fel a kérdést Molnár Gyula, az MSZP elnöke.Molnár Gyula szerint a Fidesz leváltható 2018-ban."Akarja azt, hogy Habony Árpád még több festményt vihessen haza és kicsit sűrűbben? Akarja-e esetlegesen azt, hogy Andy Vajna és kedves felesége többet keressen, mint egy átlagos magyar család egy évben meg tud keresni, ha úgy gondolja, hogy ez helyes és jó fele haladunk, akkor két lehetősége van, az egyik az hogy elmegy és szavaz a jelenlegi kormánykoalícióra, másik az hogy otthon marad, mert figyelem az otthonmaradás is őket támogatja" - mondt Molnár Gyula, az MSZP elnöke.10-ből heten változást akarnak Magyarországon - tette hozzá."Vannak olyanok, akik esetleg megelégednének az ezüstéremmel is. És talán vannak olyanok is, akik örülnének annak, hogy ha kvalifikálni tudnák magukat a következő fordulóba. Mi viszont a győzelemre készülünk. Mi BL döntőt akarunk, ezt Botka Lászlót jelent ebben az estben, nem Bajnokok Ligáját" - mondta Molnár."Aki a választók szemébe hazudott, az tehertétel a baloldalnak, és érdemes visszavonult fújnia, aki pedig becsapta a választókat, és gázszerelőjét Harley Davidsonra ültette, hogy médiabirodalma, szállodabirodalma és adriai yachtja között gyorsabban furikázhasson, annak távoznia kell a hatalomból" - mondta Botka László miniszterelnök-jelölt.A szocialisták miniszterelnök-jelöltje nem kímélte a sajátjait sem."Itt ragadom meg az alkalmat, hogy bocsánatot kérjünk azoktól a szavazóinktól, akik csalódtak bennünk, akik elfordultak tőlünk mert úgy látták, hogy a pártvezetők, parlamenti képviselők csak a pozíciók osztogatásával, a párt támogatás besöprésével vannak elfoglalva és nem azzal, hogy segítsenek az embereknek" - mondta Botka László miniszterelnök-jelölt.A politikus harcot hirdetett a korrupció ellen, skandináv mintára vagyonbevallásra kötelezne mindenkit, aki közbeszerzésen indul. A szegénység visszaszorításában is az északi államok példáját követné."Megvizsgáljuk a a feltétel nélküli családi alapjövedelem bevezetésének a lehetőségét, mely biztonságot teremtene a a magyar családoknak. A finn példát követve, kísérleti jelleggel a legszegényebb régiókban, megyékben élők a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők lesznek az elsők, akiken segíteni fogunk" - jelentette ki Botka László miniszterelnök-jelölt.