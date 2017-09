Botka szakértője szerint is szükséges a határkerítés

Forrás: InfoRádió

Szent-Iványi István az InfoRádióban elmondta, Botka László arra kérte fel, hogy koordinálja a kormányváltás szövetségének külpolitikai munkáját és tanácsokat adjon neki. A liberális politikus hozzátette, nem azért vállalta, hogy a következő kormányban szerepet kapjon."Úgy gondolom, szükség van arra, hogy megalkossunk a jelenlegivel szemben álló, alternatív külpolitika programját, amelyet minden magyar ember magáénak tud érezni, aki Európa iránt elkötelezett, nyugatos, modern, európai Magyarországot akar. Ez egy szakmai kihívás."Szent-Iványi István hangsúlyozta, ő alapvetően szakértő, de továbbra is a Liberálisoké, nem váltott pártot. A liberális politikus hozzátette, azért is fogadta el ezt a szakmai felkérést, mert fontosnak tartja, hogy létrejöjjön egy széles, valóban a kormányváltás lehetőségével bíró platform."Vállalom, hogy képviselem - televíziós és rádiós interjúkban és az országjárás során - is azt a platformot, amiben a létrehozásában részt veszek. A pontos részletekről még nem állapodtunk meg. Ne akarjunk annak a medvének a bőrére inni, ami még el sincs ejtve. Egyelőre egy feladatról van szó, ami engem vonz. Ha eljutunk odáig, sok minden lehet."A liberális politikus pontosította azt a felvetést, hogy az Orbán-kormány idején Ljubjanában volt nagykövet."A Bajnai-kormány idején lettem nagykövet, de azt a szerepet is úgy fogtam fel, hogy Magyarország nagykövete vagyok. Tudom is vállalni azt a munkát, amit ott végeztem. Amikor visszajöttem és bejelentettem, hogy elhagyom a Külügyminisztériumot, felajánlották, hogy kapok újabb megbízatást, de akkor már annyi mindennel nem értettem egyet, hogy köszönettel elutasítottam."Szent-Iványi István hozzátette, nyolc hónapig nem volt kereső foglalkozása, hozzátette, sokáig úgy gondolta, csendben félreáll, de aztán úgy érezte, a múltja, a tapasztalata arra kötelezi, vállalja azokat az értékeket, amiről az egész politikai pályafutása szólt: Magyarország Európához és az atlanti-világhoz való tartozása, ezért lett a Liberális párt, most pedig a kormányváltó szövetség külpolitikai tanácsadója.A kampány egyik nyilvánvalóan központi témájára, a menekültkérdéssel kapcsolatos álláspontját firtató kérdésre a liberális politikus azt mondta, csak Európával együtt lehet megoldani."Nem a nemzeti megoldásokban hiszek, hanem az együttes fellépés erejében. A balkáni útvonalat igazán az zárta le, amikor az Európai Unió meg tudott állapodni Törökországgal, nem pedig az, hogy Magyarország kerítést emelt. Ebben erősen szemben állunk azzal, amit a kormány képvisel, ahogy ennek a kommunikációjában is. Mi mindig el fog kerülni, hogy idegenellenes érzelmekre apelláljunk, gyűlöletet keltsünk, Brüsszelt szidalmazzuk és különösen a menedékkérőkkel szembeni kíméletlen bánásmódot."A liberális politikus hangsúlyozta, ellenezte a határkerítés építését, mert bár lehet praktikus funkciója, az üzenete nagyon rossz."Mi az az ország vagyunk, amelyik lebontotta a vasfüggönyt, nem az, amelyik újat épít. De ez a kerítés most már megvan, az is igaz, hogy fölváltani más, hatékony határellenőrzési rendszerekkel - élő erővel, drónokkal, elektronikával - lehetséges, de nagyon költséges."A határkerítést abban a pillanatban fel kell számolni, amikor a tömeges migráció veszélye végérvényesen lezárul - hangsúlyozta Szent-Iványi István."Remélem, hogy ez nagyon hamar bekövetkezik. De nem mondom, hogy egy új kormánynak ez legyen az első intézkedése, mert valamilyen módon biztosítani kell a határokat."