Botka: több mint félmillió magyar ember hagyta el Magyarországot

Forrás: MTI / Sztárklikk

Botka László a város Fő terén Lengyel Róbert (független) polgármesterrel tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy ez a lépés, és "a Fidesz által elvett jogok" visszaadása a helyi közösségeknek nagyon fontos eleme a párt programjának."A saját hatalmán kívül semmiféle autonómiát nem tűrő Fidesz" az elmúlt hét évben megtépázta a rendszerváltás után konszenzussal kialakított önkormányzati rendszert, önkormányzati jogokat, és "ma azt tapasztalhatjuk", romlottak a korábban a helyi közösségek által ellátott, de mostanra államosított közszolgáltatások - vélekedett az ellenzéki politikus.Botka László Siófokról szólva a legnagyobb helyi, egyben országos problémának nevezte a szakemberek elvándorlását. "Az elmúlt években több mint félmillió magyar ember hagyta el Magyarországot, mert azt nem találta élhetőnek" - hangoztatta.Hozzáfűzte, a szakemberhiány a nyári szezonban a Balaton-parti város működőképességét veszélyezteti, az egyik legnagyobb gond az orvoshiány.Megjegyezte, tavaly több orvos távozott Magyarországról, mint amennyi orvostanhallgató kézhez vehette a diplomáját. Céljuk, hogy kormányváltással ezen is változtassanak.Kitért arra, hogy országjárása keretében szerdán Kishantosra is ellátogatott.Azt mondta, amit az ottani mintagazdasággal tettek, az a "fideszes agresszió és harácsolás", valamint a civil kurázsi szimbólumává vált azáltal, hogy több tucat kiváló szakember szembeszállt a hatalommal, mozgalmukhoz kétszáz civil szervezet csatlakozott.Ők a biogazdaságban hisznek, s megértették, kormányváltásra van szükség ahhoz, hogy egy fenntartható mezőgazdasági modellt tudjanak kiépíteni - fűzte hozzá.Lengyel Róbert annak a vágyának adott hangot, hogy jövő tavasztól más kormány irányítsa Magyarországot.Azt mondta, személyes véleménye, hogy az ország jövőre válaszút előtt áll: "beleragad abba a korrupcióval átitatott posványba, amiben most van, vagy megpróbál belőle kilábalni"."Én mindenkivel hajlandó vagyok együttműködni, aki ezen munkálkodik, az én értékítéletemnek megfelelően" a becsület és a tisztesség útján jár - fogalmazott.A polgármester, aki korábban belépett a Jobbik korrupcióellenes munkacsoportjába, közölte: bár a maga eszközeivel harcol az önkormányzatiság megmaradásáért, az önkormányzati hatáskörök bővüléséért, "az ország demokratikus keretek között maradásáért", nem kíván országgyűlési képviselő lenni a jövőben sem.Botka László az MTI kérdésére, miszerint a jobbikos hátterű Lengyel Róberttel való találkozása jelenti-e azt, hogy az MSZP választási együttműködésre készül a Jobbikkal, azt mondta: Siófok független polgármesteréhez érkezett, vele beszélt arról, hogy a kormányváltás után miniszterelnökként helyre akarja állítani Magyarországon az önkormányzati rendszert."Más pártpolitikai kérdést nem tárgyaltunk, mert független polgármesterrel nem lehet pártpolitikai kérdéseket megtárgyalni" - tette hozzá.A szocialisták kormányfőjelöltje arra a kérdésre pedig, hogy tervez-e találkozót a jövőben jobbikos polgármesterekkel, azt a választ adta, hogy "nem nagyon ismer" jobbikos polgármestereket, Siófokra sem jobbikos, hanem független polgármesterhez látogatott.