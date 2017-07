Botka vállalása megbukott, nem lesz közös ellenzéki lista

Szerző: Konczik Márton

Nehéz döntés előtt áll Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje. Korábban arra tett ígéretet a szocialistáknak, hogy ő lesz a közös kormányfői aspiráns, illetve, hogy mögötte a lista is közös lesz. Egyik sem jött be - és már nem is fog. Ráadásul a kutatások szerint amióta az MSZP élére állt, nem nőtt, inkább csökkent az MSZP támogatottsága.Nézzük a tényeket: Botka az elmúlt nyolc hónapban nem tudott szövetségeseket találni, és az MSZP-n kívül egyetlen párt sem fogadta el miniszterelnök-jelöltnek. A legújabb fejlemények szerint az LMP a gödöllői polgármesterrel, Gémesi György Új kezdet nevű minicsapatával egyezkedik. Szigetvári Viktor, az Együtt választmányi elnöke a Magyar Időkben jelentette ki, hogy az MSZP csinálja meg a saját listáját, ők csak közös egyéni jelölteket szeretnének. Ez utóbbi elképzelés rímel a DK korábbi, "egy az egy ellen" javaslatára, miszerint a 106 egyéni körzetben egy demokrata jelölt induljon a Fidesz és a Jobbik ellen. Ha ehhez hozzávesszük, hogy a Momentum biztos nem csatlakozik Botkához, akkor muszáj a dolgokat végre tisztán látni.Nem lesz közös ellenzéki lsita, amely amúgy már elbukott 2014-ben is. Ha a formációk, alkalmi szövetségek külön listán indulnak, annak számos előnye van. A pártok hívei szavazhatnak arra, akire szeretnének, kompromisszumok, ha úgy tetszik, befogott orr nélkül. További előny, hogy a külön listákon mindenkiről kiderül, mennyit ér: lesz-e öt százalék, és akkor frakció, vagy meg kell gondolni a további működés létjogosultságát. Az erős állva marad, a gyenge elbukik. Ráadásul a külön lista nem csökkenti a kormányváltás esélyét. A 2018-as választás az egyéni körzeteken múlik. Ha ott sikerült megvalósítani, hogy egy demokrata induljon a Fidesz és a Jobbik ellen, akkor reális az esély arra, hogy Orbán megbukjon.Nincs szükség közös miniszterelnök-jelöltre sem. Ha van ellenzéki többség a választás éjszakáján, akkor az adja a kormányfőt, amelyik párt a legjobb eredményt érte el a listán. Ha egy közös miniszterelnök-jelölt lenne, az könnyebben támadható, levadászható. Ha több listavezető küzd, megoszlik a Fidesz médiaországának figyelme is. Horn Gyula pedig nem volt miniszterelnök-jelölt, csak listavezető, mégis nyerni tudott...Tehát, éljenek a listák, legyen valós választék, és legyen egy demokrata aspiráns a 106 egyéni körzetben.Persze, hogy Botka László mit lép azok után, hogy ígéretét nem tudja teljesíteni, az már egy másik kérdés.