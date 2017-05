Botkáék meglepő módon reagáltak a kétfarkúak akciójára

Forrás: hvg.hu

"Az embernek persze fáj a szíve egy kicsit, de azt hiszem, végül is ez volt a cél" - írták.Munkálatok kezdődtek például a Híd utcában, amelynek nyáron színezték ki a repedezett járdáját. hvg.hu szerint nem sok önkormányzat reagálta le így a Kétfarkú passzivistáinak akcióját, sőt. Kaposváron rendeletben tiltották meg a járdára festést, sőt intézkedtek is a párját ritkítóan groteszk új jogszabály alapján. A járdát festegető passzivisták a legtöbb helyen zavartalanul dolgozhattak, de egy-egy éber lakó még olyan helyeken is rájuk hívta a rendőrséget, mint Budapesten a VII. kerületi Dob utca.