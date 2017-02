Botkát csak a győzelem érdekli

Forrás: hvg.hu/InfoRádió

"Úgy éreztem, a baloldalon én tudok a leghatározottabban az asztalra csapni, hogy térjetek már észre, itt az emberekkel kell foglalkozni és új politikát meghirdetni" - mondta Botka László a Hvg.hu oldalon megjelent interjúban. A szocialisták miniszterelnök-jelöltje szerint az a feladata, hogy saját népszerűségét a párt erősítésére is tudja fordítani, de azt mondta, kell néhány hónap, hogy a politikai üzenet eljusson az ország minden pontjára, "a sarki kocsmában is beszéljenek róla".A Momentum mozgalom sikeres aláírásgyűjtő kampányáról úgy nyilatkozott, hogy ő is támogatta őket, szimpátiával figyeli őket, de nem érzi kihívásnak. "Persze értem a kis pártoknál az izgatottságot és a pánikot.Egész biztos, hogy a többi liberális párt vezetője árgus szemmel, aggódva fogja figyelni a következő hónapok közvélemény-kutatásait, hogy vajon melyiküktől veszi el a legtöbb szavazót a Momentum, illetve az új határozott programjával az MSZP" - mondta Botka.A szocialista politikus ismét kijelentette, nem Gyurcsány Ferenccel van baja ("Nekem nincs Gyurcsány-fóbiám."), hanem a múltjával, hogy vele nem lehet megszólítani azt a plusz egymillió embert, aki a kormányváltáshoz kell.Botka szerint az alapvető döntéseket ebben a fél évben meg kell hozni, ősszel már kőkemény kampányüzemmódba kell kapcsolni, ha viszont a társadalom nem úgy fogadja a programját, mint várja, a pártok pedig ragaszkodnak a túlélési stratégiájukhoz, és nem kötnek kompromisszumot, akkor inkább építi tovább Szegedet.