Botrány a Fehér Házban

Forrás: MTI-Sztárklikk

A The New Yorker című lap washingtoni tudósítójával, Ryan Lizzával telefonon folytatott beszélgetésben - amelyet internetes oldalán a hetilap csütörtökön azonnal közölt is - Anthony Scaramucci elsősorban Reince Priebus kabinetfőnököt és Steve Bannon főtanácsadót támadta.A beszélgetésre azt követően került sor, hogy a The New Yorker nyilvánosságra hozta, Donald Trump elnök és a first lady szerdán este a Fehér Házban vacsorán látta vendégül Sean Hannityt, a Fox televízió mősorvezetőjét, Bill Shine-t, a televízió volt igazgatóját és magát Scaramuccit is.Vajon Trump elnök Sean Hannitytől kér stratégiai tanácsokat? - tette fel a kérdést a The New Yorker munkatársa. Ezután érkezett a telefon Anthony Scaramuccitól.Lizza világossá teszi írásában, hogy Scaramucci nem kötötte ki, hogy az elhangzottak nem idézhetők név szerint, úgynevezett off-the-record vagy háttérmegbeszélést kér, ami a nyugaton bevett kommunikációs gyakorlat értelmében azt jelenti, hogy minden közölhető belőle."Ki volt a kiszivárogtató?" - kérdezte a kommunikációs igazgató, majd amikor természetszerűleg nem kapott választ, magából kikelve közölte, hogy két héten belül mindenkit kirúg majd a Fehér Ház kommunikációs csapatából, és előbb-utóbb biztos eljut Lizza forrásához is.A múlt pénteken kinevezett kommunikációs igazgató sokakat megdöbbentő közönségességgel Reince Priebus kabinetfőnöknek támadt neki.A legenyhébb kifejezés Reince Priebus "paranoid skizofrénnak" minősítése volt. A The New Yorker újságírója szerint Scaramucci riválisának tartja Priebust.A kommunikációs igazgatót kihozta a sodrából az is, hogy a Politico című hetilap a pénzügyeiről írt, s bár az erről szóló dokumentumok nyilvánosak, ezt is Priebus "számlájára" írta, s közölte a The New Yorker riporterével, hogy az ügyben már meg is kereste az igazságügyi minisztériumot és a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI) is. Közölte, Reince Priebus nemmsokára lemond majd.A washingtoni "mocsár" nem teszi őt tönkre, mondta magáról a telefonban, majd válogatott trágárságokkal nekitámadt Steve Bannon elnöki tanácsadónak is.A nyilvánosságra került beszélgetés részletei és stílusa megdöbbentették az amerikai politikai osztályt.Paul Ryan republikánus házelnök - aki szintén wisconsini, mint a megtámadott Priebus - nyilvánosan vette védelmébe a kabinetfőnököt, Lindsey Graham, dél-karolinai republikánus szenátor pedig közölte, ilyen embernek nincs helye a Fehér Házban.Scaramucci pár órával későbbi Twitter-üzenetéből az derül ki, hogy a beszélgetésben elhangzottakat nem közlésre szánta. "Elkövettem azt a hibát, hogy megbíztam egy riporterben.Többször nem fog előfordulni" - írta a Fehér Ház újdonsült kommunikációs igazgatója, aki itt azt is elismeri, hogy néha "színesen" fogalmaz, amitől a jövőben igyekszik majd tartózkodni, de nem adja fel a "szenvedélyes harcot" Donald Trump programjának megvalósításáért.Elemzők szerint Donald Trump elnök belső köreiben nyílt hatalmi harc tört ki. Az amerikai sajtó több orgánumában megjelent információk szerint mind Priebus, mind Bannon ellenezte Scaramucci kinevezését, akit Trump lánya és veje támogat.