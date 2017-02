Botrány a filmkritikusok díjának átadó ünnepségén

Forrás: nepszava.hu

Tavaly októberben nagy felháborodást váltott ki a napilap puccsszerű bezárása. A MÚOSZ vezetője azonban - tiltakozás helyett - arról értekezett, hogy "elsősorban gazdasági jellegűnek" tartja a döntést.A filmkritikusok díjátadóján Csákvári Géza - aki jelenleg a Klubrádió műsorvezetője - nem hagyta szó nélkül az esetet. Tóth Károly annál a résznél sértődött meg, amikor az előző évet értékelő Csákvári hangsúlyozta, hogy a Népszabadság kivégzése gondosan előkészített, politikai erők által irányított folyamat volt. Akadtak - mondta -, akik elhitték a nevetségesen átlátszó indokokat a gazdasági érdekekről. Sőt: még asszisztáltak is a hazugság terjesztéséhez.A Magyar Sajtó Házában (a díjátadót a MÚOSZ székházában tartották) fontos kimondani, hogy Tóth Károly, a MÚOSZ mostani elnöke is ebbe az érdekcsoportba tartozik - jelentette ki Csákvári. A Népszabadság megszüntetése kapcsán szerinte Tóthnak lehet magánvéleménye, ám - mivel ő egy újságírói érdekvédő szervezet vezetője - minimum tiltakoznia illett volna. Helyette érdekvédőként vállalhatatlan nyilatkozatokkal csorbította a legfontosabb magyar újságíró-szervezet amúgy sem túl acélos hírnevét.Közben Tóth Károly elhagyta a helyiséget. Nem is tért vissza, pedig: ahogyan ő nyitotta meg a rendezvényt, úgy a záróbeszédet is neki kellett volna mondania. Csákvári Géza sok gratulációt kapott, közlése szerint főleg újságíró kollégáktól, de filmesektől, producerektől is. A MÚOSZ honlapja nem tett említést a közjátékról, az eseményről szóló tudósításban annak sincs nyoma, hogy Csákvári egyáltalán felszólalt a díjátadón.