Botrány az úszóknál, ez lehet a háttérben

Forrás: Hír TV

Bár Bienerth Gusztáv, a Magyar Úszó Szövetség elnöke nyugalmat kért a magyar úszótársadalom tagjaitól a vizes világbajnokságot megelőzően, éppen ő maga nem tartotta magát ehhez, és több lépésével is felháborodást keltett az úszók körében, ez lehet az egyik oka annak, hogy most volt világ- és olimpiai bajnokok, valamint aktív úszóedzők is nyílt levélben követelik a távozását - mondta a Hír TV Newsroom című műsorában Csurka Gergely, a Nemzetközi Úszószövetség Médiacsoportjának tagja.Szerinte Bienerth Gusztáv sorsával kapcsolatban minden azon múlik, mi lesz a hamarosan összehívott rendkívüli szövetségi közgyűlés napirendjén."És aztán volt az a bizonyos rész, hogy jó, jön a világbajnokság, próbáljunk arra koncentrálni, ő maga is ezt kérte, aztán a világbajnokság előtti hetekben csak ezt nem tartotta be. Különböző rendű és rangú sportdiplomáciai, finom vagy kevésbé finom alányesések jöttek, amik jók voltak arra, hogy pont ezt a nyugodt felkészülést zavarják meg" - vélte Csurka Gergely."Annak a vircsaftnak, ami a huszonnégyes rövid pályás vb körüli pályázat környékén is volt a Fina jelölések kapcsán én magam majdnem áldozatul estem, de ez egy zárójeles történet. Szóval egy sor olyan dolog volt, kis egyesületek magára haragítása, körbement az országban, ígéreteket tett, és azoknak a beteljesítését hiába várják."