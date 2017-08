Botrányok a katolikus főiskolán

Forrás: Népszava

Erdő Mária megbízatása júliusban járt volna le, ezért még január elején az iskola rektori titkársága új pályázatot hirdetett az intézményvezetői posztra. Mint kiderült, szabálytalanul, ráadásul a fenntartó Váci egyházmegye tudta és beleegyezése nélkül Népszava cikkének megjelenése után a jogszabályellenes pályázatot a fenntartó visszavonta, Erdő Máriát pedig menesztették. Az egyházmegye ezt úgy kommunikálta, hogy a rektor eddig ki nem vett szabadnapjaira, valamint egészségi állapotára tekintettel megbízatásának lejártáig szabadságot vett ki - vélhetően ezt is törvényellenesen. A Munka Törvénykönyve semmilyen esetben sem biztosít lehetőséget arra, hogy valaki korábban fel nem használt szabadnapjaira hivatkozva fél évre szabadságra menjen.Ám ez csak a jéghegy csúcsa, Erdő Mária 2012-ben történt kinevezése óta folyamatos botrányokkal kellett szembenéznie az AVKF-nek. Az oktatás minősége romlott, dolgozókat - köztük több tanárt - rúgtak ki mondvacsinált indokokkal. A Váci Polgár már 2013-ban a hallgatói létszám radikális csökkenéséről számolt be. Mint írták, a főiskola addigi működésének legnagyobb arányú hallgató-csökkenését könyvelte el, a diákok száma 2012-2013 között 52 százalékkal csappant meg.A Népszava 2014-ben számolt be először arról, hogy mintegy félszáz diplomát jogtalanul adtak ki az intézményben. Később az AVKF több dolgozója is megkereste a lapot, akik arról számoltak be, hogy az iskolában önkényes, "diktatórikus" légkör alakult ki, a legtöbben nem mertek ellentmondani, mert - mint fogalmaztak - féltek a megtorlástól.Ha valaki mégis szóvá tette egyet nem értését a vezetési stílussal kapcsolatban, másnap már letiltották a belépőkártyáját, személyes dolgaihoz sem fért hozzá. Azok közül, akiket kirúgtak, többen munkaügyi pert indítottak az intézmény ellen; ezeket meg is nyerték, így valamennyi esetben bírósági ítélet is alátámasztotta a jogsértéseket. A dolgozók szerint a történtek nem méltóak egy katolikus intézményhez.