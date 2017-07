Bővült az Orbán Viktor lapjáról kitiltottak társasága amerikai változatának névsora

Így néz ki most Kulka János

Kulka Jánosért az egész ország aggódott tavaly áprilisban kapott agyvérzése után. Azóta a színész ritkán mutatkozik a nyilvánosság előtt, tavaly novemberben láthattuk hosszú idő után legelőször a Halj már meg! című filmje díszbemutatóján. Azóta ritkán, de fel-felbukkan egy-két rendezvényen vagy egy barátja, ismerőse oldalán egy szelfi erejéig.

Így történt ez most is, amikor a Káli-medencében barátja és kolléganője, Bást Juli kezét fogva mosolyog a kamerába. A fotót a színésznő a közösségi oldalán osztotta meg egy rövid, kedves hozzászólással: - Jancsi és Juliska.A friss kép megnyugvásra ad okot, hiszen Kulka jókedvű és végre a betegsége miatt lefogyott kilókat is visszaszedte, és ezt rajong...