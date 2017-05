Brutális összegbe került a Jobbik plakátkampánya

Forrás: atv.hu - sztarklikk.hu

Korán kellett elkezdeniük a kampányolást, mert nyerni szeretnének 2018-ban, fogalmazott a frakcióvezető.Volner arról is beszélt, hogy Szilágy György képviselőtársa, aki veréssel fenyegette meg Dömötör Csaba államtitkárt a Parlamentben, fejmosást kapott fenyegető szavaiért, és pénzbüntetést is fognak kiróni rá.Mindemellett azt bizonygatta, nem csak a jobbikosok körében fordult elő ilyesmi, hanem a fideszesek is nyomdafestéket nem tűrő hangnemben írogatnak neki a Facebook-oldalán, és korábban többször is nőket becsmérlő kijelentéseket hangoztattak.